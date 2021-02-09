蘆竹分局今天上午在南崁市場入口處舉行了春節期間犯罪預防暨交通安全宣導活動，現場除以標語、大聲公宣導防竊、防搶等觀念外，另外也發放了近300個裝有口罩的紅包袋，給來到市場採買年貨的民眾，討個喜氣。

今年春節期間的「加強重要節日安全維護工作」於2月3日正式開跑，工作主軸延續去年的精神，著重在「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」。蘆竹分局也在期前協調各種民間力量，統合警察、義警、民防、守望相助隊及志工等，共同執行這次的任務。

為了讓民眾能安心過年，警方也提供護鈔、民眾舉家外出加強住宅巡邏等服務，只要一通電話，馬上就看得到警察。另外在交通部分，蘆竹分局長期以來與各個公路主管機關，共同就蘆竹地區的交通工程，不斷的進行會勘與檢析，若有需要改善之處，隨即研議實行。如桃園交流道的交通改善工程，就是這2年來，最佳的典範。

防疫期間，治安不打烊，警方維護治安的決心與效率，絕不因疫情而打折。當然，也希望全民能支持警方，共同為維護社會治安與交通盡一份心力。

(中時 )