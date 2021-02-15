公路總局第四區養護工程處預測今天北返車潮將會在午後出現最高峰，並估計全日車流量約18000輛。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是春節連續假期第6天，花蓮天氣涼爽，不少民眾提早北返，截至上午10點，蘇花路廊花蓮往宜蘭車流量7308輛，宜蘭往花蓮則為2858輛，並在10點出現北上最高量，約每小時1076輛，不過車流堪稱順暢，公路總局第四區養護工程處預測今天將會在午後出現北返車潮最高峰，估計全日車流量約18000輛。

工程處指出，今天上午蘇花路廊北上持續維持每小時700至900輛左右的交通量，截至上午10時，蘇花路廊花蓮崇德至宜蘭蘇澳北上經台9線蘇花改行車時間約84分鐘，南下經台9線蘇花改旅行時間則為76分鐘。

花蓮新城警分局表示，上午崇德管制站北上車道車子湧入，不過車流堪稱順暢，台9線南北雙向車道也十分順暢，不過上午11點開始，車潮陸續增多，目前將實施暫時性分流管制，確保交通順暢。

工程處表示，昨天蘇花路廊整體車流已呈現北上多於南下之趨勢，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流仍呈現北上多於南下趨勢，預測今天北上車流量將達到本次春節連假疏運車流高峰，全日車流量預測約18000輛。

台9線蘇花路廊今年首度在交通尖峰時段開放大客車行駛路肩措施，工程處指出，蘇花改路段昨午後北向車流湧現，開放後，共171輛大客車通行路肩且效果良好，其中以和平北上南澳路段最明顯，節省38分鐘。和仁北上蘇澳路段大客車行車時間共約73分鐘、小客車則為115分鐘。

工程處將於今天上午11時點開始，實施台9線花蓮崇德及和平地區大客車優先道措施，12點起開放蘇花改路肩行駛大客車措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。

(中時 )