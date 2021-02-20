謹此 獻給迎接新年的我們！

這個真實的故事，發生在台灣。

N年前，一次跟團台灣旅行，我們這個團成員一共10人，其中7個人是一家人，爺孫三輩是來自新加坡的華人，分別是林先生和他的三個兒子一個女兒，一個6歲的孫子和一個4歲的孫女。

10天的行程中，林先生的一家人表情平淡但不失溫和，話少卻不失儒雅、有趣。

焦點聚在林先生一家是因為林老先生那只黑色的小行李箱。

從行程的第一天，到行程的最後一天，80多歲的林先生都精神飽滿，每天換一身休閒裝，收拾整潔的他總是早上提著一個黑色的小行李箱出門，傍晚，伴著一抹夕陽，林老先生又提著這個行李箱回到住的酒店。

行程每到一處景點——台北101、台北故宮、花蓮、野柳、九份、愛河、清水斷崖、日月潭......林先生總是小心翼翼地將隨身的行李提箱提下車，然後又提上車。上車後，這個隨身的行李箱就靜靜的安放在林先生的座位旁邊。就連大家下車就餐，林先生的行李箱都時刻緊隨著他，林先生從不單獨將行李箱留在車上。

一路上，林先生的兒女們除了照顧老人行程起居之外，從來不會幫林先生提那個行李箱。

台灣旅遊的行程安排輕鬆和休閒，照理說一個簡潔的隨身小包就可以解決問題，基本不需要每天提著一個行李箱出入。

10天的行程終於接近尾聲，在台北桃園機場，林先生手中依舊提著那個我們早已熟悉的行李箱，他的兒孫們則是大箱小包滿載而歸。

林先生一家人將飛回新加坡，我飛往香港。

還是在與林先生一家人分手揮別的那一瞬間，我隱抑了多日的好奇心爆發了。

在台北機場，我私下問林先生的女兒：「你父親手中的行李箱好像特別重要，每一天、每一刻都緊隨著林先生，形影不離。」林先生的女兒聽完我的話，沉悶了一分鐘後，平靜的說：

「那裡面是我媽媽。」

我被震住了。

在台北飛往香港的航班上，我腦海中反覆出現那一幕：

林先生在清水斷崖雙手將行李箱抱在胸前，遙望太平洋……

那一刻，時光彷彿倒回50年前，林先生與夫人相依相愛在碧海藍天之間。

兩個小時後，我達到香港機場，飛機落地，我第一時間打開手機，手機中立刻跳出一條信息：我媽媽在世的時候，爸爸媽媽說好要一起來台灣看山看水品美食，這次，我們一家人終於來了。

這是林先生女兒發給我的信息。

歲月用風霜把淚深藏，再沒有青春能換滄桑，

祈禱的心，已化作天邊彩虹溫暖著秋水伊人。

（董婭宇/深圳市）