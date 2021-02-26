大陸海關總署26日宣布，3月1日起暫停進口台灣鳳梨。國台辦發言人馬曉光表示，大陸海關從台灣的鳳梨檢出檢疫性有害生物，為從源頭上防範植物疫情風險，才會做出這個決定。對此，南投縣長林明溱表示，希望蔡政府可以針對此事多溝通，別讓鳳梨農苦哈哈。

大陸海關總署發布暫停進口台灣鳳梨的通知，3月1日開始執行。而國台辦發言人馬曉光亦證實，2020年迄今，大陸海關多次從台灣輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物，這些生物一旦傳入、感染，將對大陸農產品將造成威脅。

對此，南投縣長、亦是國民黨籍的林明溱認為這是「政治因素」。他說，鳳梨長期輸往中國都沒問題，突然變成有問題，他認為整體而言不單純，研判是政治問題介入，目前兩岸關係緊張，對岸要故意挑毛病不是不可能，希望蔡政府可與中國展開對話，至少在經濟上能夠創造雙贏，不然苦的只是最基層的鳳梨農。

(中時 )