大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，重創台灣農業外銷。總統蔡英文近日率領黨內政要下鄉安撫農民、宣傳台灣鳳梨，政府也擬撥10億經費作為拓展外銷市場、啟動多元加工之用。國民黨立委鄭正鈐得知後怒轟「然後呢？」質疑舉國傾力救助能解決農民燃眉之急，但以後該怎麼辦？更痛批2019年成立的「台灣農產品外銷平台」，根本不具存在價值。

鄭正鈐3日在臉書發文質疑，面對大陸的鳳梨禁令，蔡政府祭出兩招：砸錢補助、全民吃鳳梨，但在全民力挺的急難救助之下，解決了鳳梨農一時的燃眉之急，那未來該怎麼辦呢？鄭更質疑，去年台灣對大陸的貿易順差高達2兆6千億台幣，比今年度中央政府歲出總預算2兆1359億元還高，如果大陸惡意展開貿易戰，台灣有辦法再「急難救助」嗎？

鄭正鈐表示，蔡政府推動的新南向政策，為的就是不把雞蛋放在同一個籃子，但4年經費花了252.7億元，結果去年台灣對大陸出口依存度創下41.3%的史上新高。農委會號稱鳳梨外銷較新南向政策推動前成長110倍，但實際上卻是賣了4年從13噸到賣到461噸，而今年遭大陸退單的鳳梨就有45000公噸，蔡政府的鳳梨新南向，走了4年，出口量只佔出口大陸的1%，而農委會卻還大言不慚地說「成長110倍」，「這臉皮何止比犀牛皮還厚？」

此外，鄭正鈐也抨擊，蔡政府為「救鳳梨」要砸10億元「拓展外銷市場、啟動多元加工」，但2019年就已成立的「台灣農產品外銷平台」，不就是要媒合農產品外銷及解決外銷環節問題嗎？那這個單位的存在價值是甚麼？成果在哪裡？蔡政府必須向全民清楚。

(中時新聞網)