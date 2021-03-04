大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起片面暫停台灣鳳梨輸入，不少農民都憂心鳳梨價格慘跌、引發「鳳梨之亂」，許多政治人物、政府部門都動起來認購鳳梨。其中，台灣基進立委陳柏惟也不例外，更自認是「台灣鳳梨」，國民黨要下架他，反而招來人家來幫他。此話一出，引發資深媒體人謝寒冰今(4日)痛批，「你哪根蔥、哪根蒜？鳳梨聞起來非常香，你聞起來是臭的，到底哪裡像？除非把頭髮刻意剪成鳳梨造型」。

台灣基進黨立委陳柏惟，3日聯合立委張廖萬堅、莊競程，號召中部多家企業認購7萬台斤的高雄市大樹區的鳳梨，共有8家企業響應。他說，只要內容品質優秀，就不怕人家惡意來下架，但也不能這樣子就坐在家裡，想說你不買算了，要想辦法賣其他國家，讓更多人知道，我們在立法院的表現、地方的服務，越是被欺負的人，就越有人出來相挺，謝謝社會企業家出來相挺。

陳柏惟自認，跟台灣鳳梨一樣的命運，一個是被對岸打壓，一個被國民黨打壓，本來我們台灣的鳳梨品質就較好，對岸的不好賣，他們把好的擋下來，自己不好的才能繼續賣。

對於陳柏惟此番說詞，謝寒冰4日在政論節目《新聞大白話》中說，又是一個不甘寂寞，什麼東西都要去蹭，罷免就是這樣，如果你夠優秀幹嘛要擔心、幹嘛到處宣揚政績，也不用擔心被下架，「顯然你也知道自己是惡質商品，怕被下架！」另外，謝寒冰認為，老實講沒人在打壓陳柏惟，要對方不要再抱怨，反正夠強就能挺住。

(中時新聞網)