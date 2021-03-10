已婚民進黨立委兼中常委王定宇以及未婚的民進黨發言人顏若芳，遭爆出同居地下情，雖澄清是房東、房客關係，但兩人仍未露面做出回應，今(10日)也缺席民進黨中常會。王定宇直至晚間近19時許，才更新臉書動態，但談的是人權，隻字未提到顏若芳。針對此舉，媒體人謝寒冰今說出，王定宇在賭一件事，就是全台灣民眾很快就會忘記這件事，他很快能洗白。

王定宇通常會在臉書PO早安文，10日卻沒有PO出，也沒出席民進黨中常會，一直到晚間才更新貼文。對此，謝寒冰在《中天辣晚報》節目中分析，看完王定宇臉書的貼文，他認為其實王現在賭的就是綠媒不會報導，其他新聞台也吵不了幾天，在賭全台灣民眾金魚腦、會馬上忘記這件事，他就能夠趕快洗白。

至於這一招有效嗎?謝寒冰說，過去民進黨很多人都以這樣的方式洗白，但台灣人很容易被欺騙嗎？希望民眾更努力，「假設今天王定宇沒給真相，就停在租屋的說法，那放諸四海，全世界各國沒人會相信這說法，然後台灣人還接受的話，那台灣被瞧不起不是沒有原因。」

另外，王定宇貼文曝光後，瞬間掀起網友湧入留言，不少人都嘲諷地說，「妻子太太的基本人權呢？」、「房租8000很便宜」、「什麼時候還要回台北住？還是準備退租了？」、「房租到底是含稅還是不含稅」。

(中時新聞網)