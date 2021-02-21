市議員吳敏濟批觀旅局近日刊印中市公車樂遊台中推薦路線，不見甲安埔地區。（陳淑娥攝）

台中市觀旅局近日刊印中市公車樂遊台中推薦路線圖，鼓勵搭公車旅遊全市重要風景區，但圖上有苗栗通霄，卻沒有任何與甲安埔相關字眼，地方人士群情激憤，大安觀光協會理事長蘇永珍重批市府「將甲安埔人當白癡、不識字？」觀旅局回應說，未來將逐步盤點、納入各行政區合適的公車路線。

吳敏濟表示，觀旅局官網上出現台中市公車樂遊台中推薦路線圖，並印製文宣DM請他代發，不料打開一看，竟找不到甲安埔，也沒有區內任何觀光景點，海線鐵路台中港站往北，就跳到苗栗縣通霄鎮和台北，與甲安埔同樣位於大甲溪以北的后里區列6個景點，最遠的谷關也在列，卻獨漏甲安埔，看來在觀旅局眼中，甲安埔並不存在。

吳敏濟表示，印製一份文宣要有許多人層層把關，這麼大的錯誤要說是作業疏失，誰能相信？他要求市府糾正錯誤，還甲安埔人一個公道。

前大安鄉長蘇永珍也是大安觀光協會理事長，現年已經85歲，他看到這份DM後不禁大動肝火，忍不住爆粗口批市府欺人太甚，大安濱海樂園(現在市府花6億多媽祖園區)、大安沙雕音樂季、風箏沖浪、濱海生態旅遊，觀旅局眼中是不存在的嗎？

大甲觀光產業促進協會創會理事長郭敬學搖頭說，甲安埔景點很多，過年期間鐵砧山櫻花盛開，遊客爆滿，媽祖文化節將屆，大甲鎮瀾宮湧入數十萬人潮，造成交通阻塞，市府既然有心推動公車旅遊，為何推薦路線圖時，獨獨沒有甲安埔三區，連一個景點都沒有。

吳敏濟指出，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動名列世界三大宗教活動之一，甲安埔宗教文化特別濃郁，大甲更名列台灣十大觀光小城，還有鐵砧山風景區，大安有濱海樂園，外埔有水流東桐花步道、忘憂谷。10年來他在議會提案爭取之下，國道公車、偏鄉公車四通八達，觀旅局能夠視而不見？北台中大甲、大安、外埔竟連一個景點都不推薦說得過去嗎？這份DM是對甲安埔人的侮辱，市府必須給一個合理的說法。

觀旅局指出，為鼓勵搭乘大眾運輸，推廣低碳旅遊，觀旅局與交通局共同盤點本市既有公車路線，從山、海、屯、都大範圍中，擇選自軌道(台鐵、高鐵)車站出發，並行經數個觀光景點，且儘量較不迂繞或班次不致太少的路線，配合高鐵、台鐵及機場接駁公車等路線資訊，先行繪製本份推薦路線圖，供旅客出遊時選搭，未來將逐步盤點、納入各行政區合適的公車路線，並將積極納入研議。

(中時 )