嘉義市文化路夜市人潮滿滿，帶來消費力。（嘉義市政府提供）

財政部最新公布的財政統計資料顯示，2020年嘉義市營利事業銷售額再創歷史新高，達到2315億5960萬7000元，是近6年來的新高；而2020年嘉義市旅客住宿144萬9727人次，3年來成長37％；顯示國旅及消費雙雙成長，創高峰。

嘉義市長黃敏惠表示，2020年受疫情影響經濟發展，但市府嚴密防疫的同時，仍結合民間力量努力開創商機，興辦多種活動、推動建設，帶進更多的人潮，這些數據代表我們的方向及努力是正確的，也要歸功於所有市民的努力。

嘉義市政府財政稅務局副局長洪彩燕表示，2020年的營利事業銷售額2315億5960萬7000元，是繼2014年2258億5712萬元、2019年2311億9799萬元後，6年來再創高點，尤以營建業、零售餐飲業的成長顯著。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，2020年嘉義市本國旅客住宿144萬9727人次，較2018年增加39萬4431人次，成長達37％，顯示市府團隊跨局處合作推動觀光旅遊的成績亮麗。

張婉芬指出，去年市府舉辦621日環食、科學168、光織影舞、國際管樂節等多項大型亮點活動，尤其「光織影舞─全國最大夜遊光影藝術展」突破80萬人次遊覽，更與美國紐約時代廣場作品並列「紐約設計展銀獎」殊榮，嘉義市顯然已成為國旅住宿的首選。

張婉芬說，還建置低底盤電動公車、公共自行車Youbike2.0、環市自行車道等市區公共運輸系統，讓旅行嘉義市更便捷，目前嘉義市軍輝橋八掌溪堤防與慈玄宮旁防汛道路「黃花風鈴木」盛開，228連假來嘉賞花正是時候。

(中時 )