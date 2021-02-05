穎台申請撤回股票上市案 19:292021/02/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所5日晚間發布新聞稿指出，接獲穎台科技（6775）函知撤回其申請股票上市案。 證交所表示，穎台科技於109年11月30日申請股票上市，惟考量整體環境及上市作業時程，擬自行撤回股票上市申請案。 解決長照人力缺口 中台科大攜手台中醫院 美國稀土公司擬年內紐約上市 (工商 ) #穎台科技 #撤回 #證交所 #申請股票上市 #穎台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 把握基金優惠 台股投資省成本 04:102021/02/05 投資理財 螞蟻將轉型金控 重啟上市計畫 04:102021/02/05 產業財經 中職》截止日沒收到薪資仲裁申請 下周確定無人提出 18:012021/02/05 體育 資金不斷流 台股後市可期 04:102021/02/05 投資理財 《科技》微軟在台擴大研發能量 再徵百名人才 13:242021/02/05 財經 台美供應鏈合作座談論壇 美企盼我加入CPTPP 12:552021/02/05 財經 鼠年國內投資人 平均每戶賺54萬元 18:302021/02/05 財經 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 台微體去年每股虧損12.42元 17:212021/02/05 財經 金牛年外資搶進台股 連四月淨匯入近5千億元 19:012021/02/05 財經 台美供應鏈合作 民間主導 04:102021/02/05 財經要聞 財經熱門新聞 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 製造模式轉變引爆晶片荒 西媒曝台積電、三星最大風險 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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