證交所5日晚間發布新聞稿指出，接獲穎台科技（6775）函知撤回其申請股票上市案。

證交所表示，穎台科技於109年11月30日申請股票上市，惟考量整體環境及上市作業時程，擬自行撤回股票上市申請案。

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(工商 )

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