金鼠年大中華基金績效大豐收，統計投信發行的90檔大中華基金，金鼠年平均漲幅50.21％，以單檔績效來看，其中，復華大中華中小策略、群益華夏盛世、安聯中國策略、群益中國新機會、安聯中華新思路、復華華人世紀共6檔基金，績效漲幅更是超過七成表現亮麗。

距離大陸股市2月10日封關還有交易日，根據投信統計資料顯示，2005年以來的16年內，上海綜合指數在封關日收紅機率大約有68％，平均漲幅0.13％，農曆春節後的表現不俗，後5日、10日、20日平均上漲幅度1.24％、1.7％、2.49％，上漲機率近八成。農曆年後陸股表現不容小覷，投資人可留意大中華基金投資契機。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，大陸股市北上資金持續挹注，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，1月流入436.69億人民幣，顯示出市場熱絡氣氛，法人資金卡位明顯。此外，由於大陸融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪將推升陸股漲勢。

此外，今年1月大陸公募資金募集了3,100億人民幣，且根據從12月以來待審批的基金送件數目約310檔，以平均每檔募集15億人民幣來推出，未來2個月公募資金潛力發行金額還有將近5,000億人民幣規模，資金挹注將繼續推升陸股向上表現。

此外，陸股歷史經驗顯示第一季上漲機率高，根據過去陸股投資經驗，代表春季躁動的第一季進場陸股往往報酬率都不錯，特別是成長型類股漲幅更是領先，統計過去6年春季躁動期間平均上漲15.11％，若扣除去年因新冠疫情全球股災的話，平均更有20.1％的漲幅，陸股後市表現可期。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，企業財報部分，至1月底，大陸約有將近60％的公司公布2020年報預告，其中可以看到三大族群預告2020年獲利大幅成長，包含資源類的有色金屬，化工受惠於原物料價格上漲，製造業的機械，電氣新能源，受惠於工程機械需求復甦，光伏電動車需求優於預期帶動獲利成長，而醫藥與信息科技也因為新技術驅動，獲利也是有不錯的表現，因此於資金流動性充裕，企業獲利優於預期以及對於兩會政策預期，都可望讓大陸股市有不錯的表現。

(工商 )