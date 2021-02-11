慶祝春節，日本東京鐵塔今晚秀出大紅色光雕，並且展望台（觀景台）外圍有一面打上銀白色的中文字「希望」。這是東京鐵塔第3度施以大紅光雕，但是首度打上中文字。
東京鐵塔前兩次大紅色光雕秀是在2019、2020年迎接春節時，當時是希望春節期間招攬更多來自台灣、中國的觀光客到此一遊。
但去年春節後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，日本實施邊境管制，今年東京鐵塔展望台外觀以LED燈投影打上期盼疫情早日平息的「希望」二字。
東京鐵塔以前展望台外觀打上文字通常是平假名、片假名或簡單的英文字、阿拉伯數字，今天是首度打上中文字。
今晚在東京鐵塔下，可看到台灣人、中國人前來拍照、打卡，有人藉由視訊與在台灣、中國家鄉過年的家人聯絡，互道恭喜新年。因為東京鐵塔難得施以大紅光雕，很多日本遊客讚說「好美」，大馬路旁有不少人停下車來拍照。
前兩年東京鐵塔舉辦大紅光雕秀時，舉行隆重的點燈儀式；今年為了防疫，縮小點燈儀式規模，沒讓遊客和媒體參與。點燈儀式於晚間6時半舉行，與會者按下點燈鈕後，設於東京鐵塔17層共268座LED燈瞬間將塔身染成洋溢喜慶氣氛的大紅色。
(中央社)
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