匆匆又過了一年，去年元月二十日，豬年股市在一二一一八．七一封關，當天指數上漲二八．四二點，大家放下手邊工作，回鄉過新年，沒想到元月二十三日武漢驚傳封城，疫情加速蔓延，元月三十日台股鼠年開紅盤，結果一開盤賣壓湧現，重挫六九六．九七，跌幅達五．七五％，鼠年股市有一個很不祥的預兆。

二月行情在季線僵持一下，到了三月歐美疫情惡化，美國股市重挫，大家印象最深刻的是三月十六日道瓊熔斷四次，一天大跌二九九七．一，台股連續四天急跌，最後國安基金在三月十九日台股重挫五三七．三三六點時，宣布進場護盤，這是信心瀕臨崩潰的一剎那，國安基金宣布護盤，台股居然開高，當天指數大漲五五二．七五，形成一個絕佳的買點，大盤從八五二三．六三出發，開啟了鼠年大行情，也就是說疫情籠罩了一整年，但股市卻走出開闊的大格局。

從元月二十日封關的一二一一八．七一到一五八○二．四，台股在鼠年總計上漲三六八三．六九，漲幅三○．三九％，這是歷年最大的漲幅，從事後諸葛亮的角度來看，去年三月大盤跌到八五二三那一刻，其實是絕佳買點，而那時大家信心跌到最谷底，現在指數在一萬五千到一萬六千點之間，位置已在高檔，加上乖離拉大，大盤隨時有拉回的風險，這也正是我在《財訊快報理財年鑑》上所說的「貴上極反賤，賤下極反貴」的投資定律。

聯詠、日月光率先衝出

以台積電來說，去年三月的二三五．五元是最好買點，現在到了六○○元以上，到底要買？還是要賣？同樣地，聯發科三月跌到二七三元，這是最佳買點，現在已到九八七元，聯電從十三．一元漲到五八．六元，台達電從一○八．五元跑到三二五元，去年一年拉動台股，占上漲指數七五％的五檔個股是台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電，這五檔個股都是市值前七大的公司，經過去年股價大幅翻騰後，今年要繼續拉大漲幅，恐怕要在基本面有更大的著力點。

從二○二一年的選股角度來看，第一個是整體上市櫃公司的獲利，這當中去年第四季的獲利表現，在新台幣升值，加上貨櫃運價大幅上漲的因素，大家要留意匯損及運價上升，到底吃掉多少獲利？如果第四季獲利表現依然看好，這會成為推升股價的利器。二月五日封關日表現很搶眼的兩檔個股，一是聯詠，一是日月光投控；先從聯詠看起，它是面板驅動ＩＣ大廠，去年全年營收七九九．五五億元，成長二四．二％，聯詠第四季淨利三六．四億，ＥＰＳ五．九九元，全年淨利一一八．一七億元，ＥＰＳ十九．四二元，業績發布後股價急拉漲停，以聯詠到達一季ＥＰＳ接近六元水準，今年ＥＰＳ有機會落在二五～二六元間，本益比拉低，股價有更上一層樓的潛力。

盈利成長就是續航力關鍵

除了聯詠外，日月光公布去年全年ＥＰＳ六．四七元，全年淨利二七五．九四億元，這等於是一季賺一○○億元，ＥＰＳ是二．四三元，以這個獲利來估算，今年在封測業景氣大好的情況下，ＥＰＳ可能從八元起跳，而日月光在法說會上也表示今年配息估四元起跳，這麼一來等於是股息倍增，如果配息四元以上，殖利率拉到四％，這是封關日大漲很重要的關鍵。

台股在二○二一年能夠出現大爆發，企業的盈利成長扮演重要關鍵，最重要的動能是盈利的成長，二○二○年台灣全體上市櫃企業營收三五．○三兆元，去年是三五．四六兆元，相差只有四三○○億元，但是二○一九年全體上市櫃公司淨利一．九九兆元，去年前三季已有一．六九兆，那麼第四季淨利多少？這會是台股續航力很重要的關鍵。如果第四季獲利比第三季的七六九四億更好，若以八○○○億來估，那麼全年淨利可達二．五兆，這個淨利成長二五％，可能是全世界企業盈餘成長最強勁的市場，那麼台股的上漲是有基本面當後盾的，這不是泡沫。

去年前三季，台股可用漸入佳境來形容，首季受制於疫情，全體上市櫃公司淨利只有三五一○億元，第二季營收八．三二兆，比首季的七．四一兆成長，淨利也拉升到五○一二億，第三季營收拉升到九．二五兆，淨利創下七六九四億元新高，第四季營收十．四六兆元，比第三季多了一兆多，看起來淨利的數字會比預期更可觀。

從陸續召開的法說會來看，像台積電第四季一四二七．七億元淨利，聯電一一二億元，聯發科一四九．五七億元，都是史上單季最佳獲利成績，從這些已發布獲利的半導體企業來看，第四季的獲利應該會十分理想，如果淨利超過八○○○億元以上，台灣全市場淨利二．五兆元，將寫下歷史新里程碑，而有高獲利當支柱再加上高配息，這個時候，將成了股價推升的引擎，這也是牛年股市最重要的核心。

隨著法說會的召開，及陸續公告的元月營收來看，今年台股向上漲升的基本面動能仍舊強勁。例如，已公告第四季ＥＰＳ九．三五元的聯發科，去年有兩個大動作，一是聯發科最早驚覺晶片可能缺貨，下半年急綁晶片，讓聯發科無虞缺料；二是高通今年把５Ｇ晶片驍龍八八八的機型交給三星，發現散熱問題很大，又想把晶片生產轉回台積電，已經來不及了。另一個是華為的５Ｇ晶片在受到制裁後，小米更需要聯發科，最近法人紛紛上修聯發科目標價，已上調至千元，甚至是一二○○元以上，有外資報告估聯發科今年ＥＰＳ最樂觀可達四○元，這比去年的二六．○一元又更往前邁進一大步。

精測可望再攻上千元

如果把聯發科當成個案來看，股價上漲後，最重要的是基本面來充實，聯發科從首季ＥＰＳ三．五九元，第二季四．五三元，到第三季八．三三元，第四季又提升到九．三五元，這一季比一季好，像台積電從四．五一、四．六六、五．三到五．五一元，如果聯發科今年ＥＰＳ挑戰三○、四○元，台積電可以達二二到二五元，股價下檔將十分有限。同樣地，去年第四季聯電的淨利一一二億元，今年成熟製程仍然十分吃緊，如果ＥＰＳ能從二．四一元拉升到三元以上，在五○元附近整理後，仍然會有向上拉升的空間。（全文未完）

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