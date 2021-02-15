日本Q4經濟擴張力道優於預期 10:392021/02/15 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣府表示，受外部需求，私人消費與資本支出持續成長帶動，2020年第四季經濟擴張力度優於預期，年率季增12.7％，為連續第二季出現增長，並超出市場預期的9.5％增幅，凸顯日本正擺脫新冠疫情對其經濟的最初打擊。 儘管如此，日本2020年全年經濟仍萎縮4.8％，創下2009年來首次。 鑒於年初疫情升溫，迫使日本政府再度祭出封鎖措施，外界擔憂日本脆弱的經濟成長動能恐再度陷入停滯或轉而下滑。 牛年開紅盤 資金行情可期 日本東北強震後 蔡總統送暖：不論何時台灣都願伸出援手 (工商 ) #經濟擴張 #優於預期 #日本 #再度 #日本內閣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美籌組5大聯盟政經軍科全面圍堵 德媒：僅能減緩陸邁向巔峰速度 12:292021/02/14 財經 港生是重要生源 預期今年來台報考可望逼近萬人 09:582021/02/15 生活 凸腹＋胸熱 要懷疑體內黴菌增生 14題測「體內發霉」指數 08:132021/02/15 健康 除濕機紙箱外見神秘人臉圖 內行解密用途 網喊：長知識 10:002021/02/15 生活 直擊最大桌遊軍火商 從iPhone盒子印到日本花牌 20:002021/02/14 財經 三大吉兆拚經濟 錢多四少離家近 04:102021/02/15 產業財經 防衛離島 日導入首批兩棲運輸艦 04:102021/02/15 焦點要聞 台北論壇：姜書益》談俄羅斯與中國潛艇之建造和發展 00:002021/02/15 海納百川 日本強震規模上修至7.3 氣象廳驚人回應：是311餘震 02:482021/02/14 國際 牛轉年終獎金 股優於債 04:102021/02/15 產業財經 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 00:032021/02/15 財經 財經熱門新聞 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 緬甸持續動盪 外媒：對陸稀土供應考驗春節後開始 - 財經 去年全球10大晶片買家 華為採購狂掉2成 排名跌破眼鏡 - 財經 半導體是震央！美股多空對決來了 年後衝去買台積小心 - 財經 華為廢了沒在怕 北京檯面下藏利器 歐美恐失霸主地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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