日本內閣府表示，受外部需求，私人消費與資本支出持續成長帶動，2020年第四季經濟擴張力度優於預期，年率季增12.7％，為連續第二季出現增長，並超出市場預期的9.5％增幅，凸顯日本正擺脫新冠疫情對其經濟的最初打擊。

儘管如此，日本2020年全年經濟仍萎縮4.8％，創下2009年來首次。

鑒於年初疫情升溫，迫使日本政府再度祭出封鎖措施，外界擔憂日本脆弱的經濟成長動能恐再度陷入停滯或轉而下滑。

(工商 )