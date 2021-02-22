上週五(2/19)半導體設備應用材料的財報利多帶動費半指數大漲，但美債殖利率持續攀升，市場對通貨膨脹感到憂心，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.19%至+2.44%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲1.51%、聯電ADR上漲0.78%、特斯拉下跌0.77%、蘋果上漲0.11%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮下跌，短線高檔震盪。

（2）、均線：仍守穩5日線之上，下檔支撐為5日線(約16,127點)附近，壓力為16,500點附近。

（3）、技術指標：日KD進入超買區，短線上陷入震盪。

上週五櫃買指數上漲1.48%，收在193.48點。短線支撐為188點附近，壓力為197點附近。

觀盤重點，台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持續增加，指數短線上遇到震盪，5日線為短線多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局，選股布局上可留意被動元件、設備、塑化、運動風等。

(時報資訊)