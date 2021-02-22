鑄件大廠永冠-KY拜風電需求持續熱絡，1月出貨噸數及合併營收均創同期新高，2月適逢農曆年假，工作天數減少，出貨目標降至8,000噸，仍優於去年同期。隨著產業機械及注塑機客戶需求緩步回溫，永冠第一季營運呈現淡季不淡，出貨目標訂為45,000噸。

永冠元月出貨噸數18,761噸，比去年12月減少5.7％，比去年同期大幅成長90.0％；1月合併營收8.79億元，較去年12月衰退5.4％，比去年同期增長87.98％，雙雙改寫同期新高。

永冠主管表示，2月適逢農曆過年，大陸廠區員工雖在地過年，提前開工，但產量增加有限。2月工作天數比1月減少，出貨噸數目標降至8,000噸，3月將回升至16,000噸以上。

永冠主管表示，永冠斥資52.2億元，在台中港區興建新廠，已於元月中旬取得建照，正動工興建，依據規劃2022年第一季完工，2022年第二季投產，第一年生產1萬噸，未來年產8萬噸大型離岸風機鑄件，主要供貨給西門子歌美颯及三菱重工維特斯兩風電大廠。

(工商 )