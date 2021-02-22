對經濟將從新冠肺炎疫情復甦的樂觀預期，引爆了原材料股、旅行與其他跌深周期型股票的買氣，帶動周一日股上揚，結束連續3天的跌勢。

周一晨收，日經225指數上漲0.78%，為30,250.83點。東證一部指數漲0.77%，為1,943.72點。

投資人搶進估值低廉的景氣循環股，橫濱橡膠（Yokohama Rubber）與Sumitomo Metal分別上漲7.2%與5.3%。

投資人看好全球加快施打新冠肺炎疫苖將支持經濟持續復甦，旅行相關股走高。全日空上漲5.8%，日本航空漲4.9%。百貨股J.Front Retailing漲4.4%，大葉高島屋漲3.1%。

晶片股延續近來升勢，東京威力科創漲5.0%。

美國公債殖利率上揚帶動日本金融股走高，銀行股晨收漲2.2%，保險股漲1.7%。

惟分析師提醒應關注美國質實利率升高的態勢，「雖然今天股市表現強勁，但我認為投資人同時也緊張不安」，這樣的擔憂也使美國聯準會主席鮑爾周二在國會發表的證詞尤為重要。僅在過去一周，美國的實質債息已經上漲近30個基點。

(時報資訊)