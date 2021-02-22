「謝謝你們（用購買）讓我們有工作！」新北市政府去年庇護工場產品採購競賽結果出爐，有別於過去由府級長官頒獎的模式，今年特別邀請庇護員工小天使擔任頒獎人，由勞工局副局長吳仁煜陪同，共同前往優勝機關頒發獎座。小天使直接用「愛的擊肘」，獻給各機關代表，場面溫馨，也讓庇護工場與採購單位直接建立起友誼的橋樑。 勞工局長陳瑞嘉表示，新北現有27家庇護工場，包括印刷、烘焙、刻印、園藝、LED節能燈具等多樣化的產品線，提供超過504位以上的身障朋友在工場訓練與工作。新北市也率全國之先，訂定「各機關支持訂購本市庇護工場產品競賽」，區分一級機關業務組、幕僚組及二級機關3個組別，包括學校合計超過470個以上的機關單位參加。

勞工局統計全年度購買金額，社會局、衛生局、消防局、秘書處、主計處及新莊區公所、刑事大隊、中和區公所、海山高級中學、稅捐處、交通大隊獲得各組優勝，採購總金額高達新臺幣6237萬元。 陳瑞嘉進一步指出，新北市109年庇護工場總營業額達3億3200萬元，在疫情衝擊各行業的情形下，109年業績反較108年逆勢成長2％，實屬不易。

勞工局持續與各庇護工場合作創新，共同解決經營與銷售問題，包括活動推廣、藝人直播銷售、擴增設攤銷售據點、研發庇護禮盒等，也盼能打入商業平台再創銷售佳績。

此外，勞工局今年在市府B1成立第27家庇護工場，未來在三峽、樹林、土城等也將持續擴增服務能量，強化庇護工場與競爭性就業市場的互動，積極輔導訓練完成的身障員工，有更多機會成功轉入一般職場。庇護工場產品目錄可至「新北勞動雲」查詢，也可至各大電商平台「新北市庇護工場網路商城」下單採購，歡迎大家一起用消費力挺庇護，共同支持身心障礙者就業。

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