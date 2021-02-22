新冠肺炎疫情肆虐一整年，至2021年尚未見到緩解，帶動全球遠距辦工、遠距學習等趨勢興起，線下的實體店面也將生意轉往線上，帶動資訊服務業業績暢旺。展望2021年第一季，資服大廠精誠資訊（6214）表示，目前能見度穩健樂觀，接下來將持續規劃策略綜效投資，連結客戶、夥伴與市場，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。

根據先前經濟部統計處公布的數據，2020年第四季整體來看，台灣資訊服務業整體營業額年增10.9％，表現最亮眼，主要因為新冠肺炎疫情推升網路銷售熱潮，致網站拍賣平台管理業者營收攀升，加上代客處理資料及備份系統服務等業績成長所致。

而精誠資訊元月營收達28.4億元，創下單月歷史新高，精誠表示，1月營收大幅成長的主要原因是高科技製造業、銀行、國營事業等大型專案驗收認列。受新冠肺炎疫情影響，企業在數位轉型的投資仍持續加碼，包含雲端平台建置、雲端ERP、雲端電商平台等雲服務以及RPA（機器人流程自動化）的需求大增。

此外，精誠去年陸續併購宜誠資訊與投資寶錄電子的綜效也逐步展現。宜誠資訊為數位典藏服務團隊，提供提供專業數位化服務、文物普查、文化建設服務與數位內容服務，去年由精誠取得六成股權，搭配精誠在大數據、雲端與資訊安全技術資源，可共同提升文物數位化處理與數據應用價值，並擴大雙方服務範疇。

寶錄電子則是智慧型交通運輸設備解決方案提供廠商，去年由精誠取得三成股權，精誠表示，雙方合作搭配之後，將能提供企業更完善的智慧車聯設備與即時數據管理平台，掌握5G時代的車載設備與衍生商機。

展望2021年度第一季，隨著企業數位轉型持續，加上資服業市場整體熱絡，精誠表示，目前能見度穩健樂觀，將持續規劃策略綜效投資，並拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。

(工商 )