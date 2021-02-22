全球寬鬆浪潮，帶動資金湧向風險性資產。今年1月國內投信基金規模持續水漲船高，來到4兆5,567億元，為歷年單月新高。投信法人表示，隨著低利環境延續，及各國財政措施上路、新增確診人數下滑，企業獲利可望重回增長模式，為股市提供推升動能，投資操作建議「重股輕債」。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年1月底為止，投信整體基金規模為4兆5,567億元，較上月增長0.74％，創單月新高。

若按類型區分，增長最多的是國內貨幣市場型基金，增加607億元；其次是跨國股票型基金、跨國多重資產型基金，各增加193、147億元。反之，減少最多的是跨國債券ETF基金，減少706億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，1月基金規模變化反映一大現象，即各國央行推動寬鬆政策、財政措施雙管齊下，壓抑利率水準，促使資金尋求更好的出路，保守型資金流向收益性稍微好一點的貨幣型基金，而願意承擔風險的投資人，則棄債轉股，擁抱股票型基金。

由於2月以來，市場預期通膨增溫，導致市場利率指標的美債殖利率強勁反彈，來到華爾街投行預估的高檔區間，對股市構成威脅。葉菀婷分析，通膨預期升溫主要反應疫苗施打進展順利下，全球單日新增確診人數較1月下旬腰斬，今年經濟將回復成長動能。

不過，從美國聯準會（Fed）1月會議紀錄顯示，美國當前的經濟狀況與長期目標相去甚遠，未來仍將保持寬鬆政策，「一段時間內」不會縮減大規模購債計畫。美國財政部長葉倫也明白表示，維持財政刺激的長期利益，遠超過付出的成本，而且美國聯準會（Fed）等機構手邊還有工具可因應通膨課題。

因此，葉菀婷認為，股市在短線強漲後，或許面臨高檔賣壓，但是從資金面、基本面觀察，對後市沒有看壞的理由，震盪後有機會持續走高。建議投資人操作布局應該「重股輕債」，定期定額分批布局中長期趨勢明確的成長型產業基金。

(工商 )