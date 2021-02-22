受惠於市場預期疫苗大量接種後將帶動全球經濟復甦，市場資金持續湧入商品市場推升價格走高，美歐債市則是續跌，指標殖利率分別上揚至一年與八個月新高；但長債利率走高則引發借貸成本上揚的疑慮，摜壓歐美股市同步下跌。

歐股周一全面開低，英國與德國股市均下跌0.5％，法國大盤跌0.4％，Stoxx 600泛歐股市指數下跌0.6％。美股也跟著開低。

由於資金從債市撤離，帶動殖利率再創波段新高。美國10年期公債殖利率周一最高來到1.374％，改寫1年新高，該指標殖利率上周總共大漲14.5個基本點。

英國10年期公債殖利率揚升至0.72％，德國同期公債殖利率也勁揚至-0.28％，創八個月最高。德國指標公債殖利率上周大漲近12個基本點，創去年6月以來單周最大漲點紀錄。

瑞穗銀行分析師認為，「在我們看來，債市目前還不是逢低承接的買點，大空頭行情後續還有得跌。」

不過，也有分析師認為債市短線已經超跌，義大利裕信銀行發布研究報告指出，「即便是目前大家都看好全球成長展望，也都不足以支撐德國10年公債實質殖利率目前的水位。」

相較之下，資金則搶進商品市場，帶動行情連連上漲，其中各類金屬價格全面上漲，倫敦金屬交易所3個月期銅飆至每噸8,941美元，創十年新高，紐約期銅周一再漲近1％，每磅來到4.21美元。

高盛看好銅價可望改寫歷史新高，該投行周一宣布將倫敦金屬交易所的期銅12個月目標價調高至10,500美元，而期銅的歷史高點是2011年的10,190美元。荷商安智銀行（ING）策略師發表研究報告指出，「金融市場目前當紅話題之一是基本金屬價格飆漲，包括銅、錫、鎳、鉛與鋅等各類金屬全數大漲，主要利多在於全球復甦在望與供應吃緊。與此同時，市場也認為聯準會希望通膨走高，所以當前並不是投資債市的好時機。」

(工商 )