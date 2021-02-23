寶雅(5904)執行雙品牌展店策略，成果反應在業績，109年稅後盈餘達21.07億元，年成長11.88%，每股盈餘為21.6元，創下歷年新高，董事會決議每股配發股利19元，亦是歷年新高。

儘管全球新冠肺炎疫情蔓延，寶雅因台灣疫情控制得宜，且公司持續進行寶雅及寶家雙品牌通路展店，業績無畏疫情穩定成長，109年合併營業收入為175.38億元，年成長11.09%，創下歷年新高，營業毛利為75.72億元，年成長10.96%，合併毛利率為43.18%，年減0.09個百分點，營業淨利為26.5億元，年成長9.1%，營業淨利率為15.11%，年減0.28個百分點，稅後盈餘為21.07億元，年成長11.88%，創下歷年新高，每股盈餘為21.6元。

寶雅109年獲利衝高，配息也跟著攀升，公司董事會決議每股配發股利19元，包括：18.7元的現金股息及0.3元股票股利。

寶雅今年持續進行寶雅與寶家雙品牌通路展店，截至今年2月，寶雅店數達263家，寶家達23家，寶雅也將加速寶家展店速度，計畫今年寶家店數將增加30到35家。

此外，寶家也加速電商與行動支付等數位佈局，其中行動支付POYA PAY已推出，未來將透過虛實整合新零售模式衝刺業績。

(時報資訊)