美股隔夜分別走，那斯達克重挫，影響大型科技股。投資人謹慎於政府債券殖利率的上揚。港股除了開盤下挫，隨後一路高走。

周二香港恆生指數收漲312.81點或+1.03%，為30632.64點。國企股(H股)漲15.95點或+0.13%，為11909.63點。交易所今日成交金額為2362億港元。

受那斯達隔夜大跌2.5%影響，科技指數下滑1.14%。阿里跌1.2%；美團跌1.8%；小米大跌3.1%；京東跌1.5%；騰訊跌0.9%。

酒店娛樂股大漲3.9%，領漲其他板塊。澳門衛生單位宣布，自23日零時起，從內地進入澳門人士，無須因曾前往內地旅行而接受自主健康管理。博弈股大漲，匯彩控股大漲14.6%；銀河娛樂漲8.9%；博澳控股漲7.9%。

甫上市的快手大跌5.2%，報358港元。恆指公司於2月22日將快手納入恆生綜合指數、國企指數、科技指數和互聯網科技指數。

匯豐小漲0.43%，收報46.7港元，成交金額為45.5億港元。匯豐今日公布財報，去年獲利大跌34%，然優於預期，該銀行放棄長期獲利目標，並恢復派息。匯豐在公布財報後，中午過後股價一度大漲6%。財務長在業績報告上表示，對比特幣採取懷疑和謹慎態度。

(時報資訊)