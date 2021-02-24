台鐵局台東海端站23日上午8時35分傳重大工安意外，台鐵電力維修車在台東縣海端火車站附近撞上維修工人，造成2死1傷。台東地檢署獲報，當日下午進行相驗及調查，傳訊陳姓及鐘姓等相關人到案說明，認為過失致死等罪嫌重大，各諭知10萬元交保候傳，其餘證人請回。

這起事故發生時，海端衛生所聽到無線電勤務通報，立刻全員出動，人員攜帶急救設備，狂奔1公里外的鐵道進行現場急救，趕抵時發現其中1人當場無呼吸心跳，兩人頭骨破裂嚴重骨折，最終釀成2死1傷悲劇。

昨日這起意外，使得池上至關山間各列車均延誤，直至11時2分恢復行車，共影響8列次、445分約876人。事發後，交通部召開部務會報，部長林佳龍指示台鐵配合運安會及南區勞檢局調查事故成因，並責成台鐵局代局長祁文中成立台鐵職安事故改善督導小組，全面檢視各項施工標準作業程序，並要求落實SOP改善職安。

台東地檢署檢察官2日下午親自到現場勘驗，晚上將陳姓及鐘姓相關人員回台東地檢署複訊。

台東地檢署表示，被告陳、鍾2人及相關證人23日晚經檢察官偵訊後，認被告陳、鍾2人均涉犯刑法第276條過失致死等罪嫌重大，各諭知新台幣10萬交保候傳，其餘證人請回。

(中時新聞網)