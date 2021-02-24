美中競爭持續白熱化，外界關注誰將出任美國駐中大使。美國國務院今天雖不願多加評論，但強調未來駐中大使將推動以競爭為主軸策略，也須與總統對如何戰勝中國看法一致。

美國總統拜登（Joe Biden）外交人事陸續就定位，卻遲遲未宣布駐中大使人選，引發外界不少臆測。

彭博17日引述知情人士表示，目前最可能出任美國駐中大使的人選包括前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）、前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）。但美國有線電視新聞網（CNN）指出，勃恩斯是最可能人選，易曼紐則可能出任美國駐日大使。

現年65歲的勃恩斯外交資歷豐富，曾擔任美國駐北大西洋公約組織（NATO）、駐希臘大使，並在2019年中加入拜登競選團隊，擔任他的外交顧問。

被問到美國下任駐中大使人選何時可能公布，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，大使任命是總統職權，因此他不便對宣布時間點或可能人選做任何說明。

但普萊斯指出，未來駐中大使將負責協助推動以競爭為主軸的對中策略。美中關係具對抗、競爭成分，後者可說是這段關係核心，但其中也有合作面向；拜登政府曾說過，在符合美國國家利益時，合作會是可考慮選項，例如在氣候領域。

普萊斯強調，不管最後由誰出任駐中大使，接下這個位置的人都會有很多工作要做。

他說：「總統會希望確保該人士擁有適度授權，且對什麼策略能最好在美國關切議題上與中國競爭，並最終戰勝中國，能與總統看法一致。」

(中央社)