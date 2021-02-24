美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天說，為因應中國崛起，他已指示議員研擬一措施方案，充分運用目前國會兩黨對北京的強硬氛圍，以強固美國科技領域，並對抗中方不公平作法。

舒默（Chuck Schumer）在每週例行記者會中說，他已責成參院相關委員會，根據他去年所提的一項決議案研擬出兩黨支持方案。這項決議案計劃籌資1000億美元以激勵美國關鍵性科技領域發展，從人工智慧到量子計算與半導體。

舒默說，今年方案目標是投資美國製造業、科學與技術、供應鏈以及半導體產業。他希望這項方案能在今年春季以前進入院會程序。

他說：「今天在我們黨團要求下，責成與我們相關的委員會主席和成員，開始草擬法案，要與中國強力競爭，並為美國創造新的工作機會。」

參議員也將尋求緊急資金供應，執行兩黨共同支持的半導體計畫，作為方案的其中一環；美國會去年的國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）內含半導體計畫，明定美國整體軍事開支與五角大廈政策保障這項支出。

(中央社)