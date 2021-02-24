美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二反駁寬鬆貨幣政策可能在經濟恢復榮景之際觸發通膨與金融風險的說法，並表示即使疫苖接種帶動復甦，央行仍將持續把重心放在讓美國人重返就業上。

鮑爾的談話似乎撫平了市場的不安情緒，周二美股由黑翻紅，藍籌股道瓊工業指數與標普500指數反彈收紅，道瓊指數終場微升0.05%，盤中一度重挫360點。標普500指數收漲0.13%，盤中一度大跌1.8%。那斯達克指數終場小跌0.5%，盤中最慘曾暴跌3.9%，甚至曾跌破50日均線，為去年11月3日以來首見。

美國央行總裁重申將維持超寬鬆貨幣政策不變，周二美國10年期指標公債殖利率下跌，尾盤跌1.4個基點，報1.3551%，在鮑爾發表證詞前一度升至1.389%。

當共和黨議員問及若復甦速度超乎預期，是否還需要危機等級的援助時，鮑爾表示：「目前貨幣政策是寬鬆的，且仍需繼續維持寬鬆，我想我們會謹慎、耐心行事，並在做出任何改變之前提供許多預警」。

鮑爾周二前往參議院銀行委員會接受質詢，他坦承隨著新冠疫情危機的緩解與擴大接種疫苗，美國可望迎來快速的增長。鮑爾表示，即將更新的聯準會前景預測可能顯示今年美國經濟成長率將在「6%區間」，且總體經濟產出可望在未來幾周回復到疫前水平。

被問及他給金融市場的訊息時，鮑爾並未談論債券殖利率升高或通膨可能飆升的風險，而是說到與一年前相比美國仍失去約1000萬個就業，以及在這個問題解決之前，美國央行的政策必須保持高度開放。

鮑威爾在聽證會上表示利率仍將保持低檔，聯準會每月1200億美元的購債規模「將至少維持當前的速度，直到我們在邁向目標上進一步取得重大進展，但我們尚未真正做到」。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，鮑爾可能想試著說服市場，經濟持續增強並不一定代表利率必定升高，但是當疫後經濟活動急升的情勢變得明顯時，希望真能如此。

鮑爾周三在出席眾議院金融服務委員會接受質詢。

(時報資訊)