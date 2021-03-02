美債殖利率於上周四突然急速攀高，引發市場恐慌賣壓出籠，美股大跌，尤其是高評價的大型科技股拋售最為嚴重，市場擔憂因通膨上升會導致Fed提早升息將不利股市發展；其邏輯是，預期通膨升溫、導致Fed升息、債券價格下跌(被拋售)、殖利率上升、資金移出股市轉進債市(因債券更誘人)。

因為影響股市的關鍵因素在資金面，資金如果被收縮(升息)將導致股價價格拉回，首先，Fed主席鮑爾仍強調沒有升息打算，其次是經濟景氣確定開始復甦，因此，中期調整之後，「景氣行情」將會接棒，從另一個角度思考，如果資金轉進債市，債券價格止跌、殖利率下降，股市不就反彈回來了？嚴格說來，只要Fed不收縮資金，市場游資仍然龐大，短期的回檔不至於反轉。

從盤面來看，雖然大盤賣壓沉重導致指數重挫，研判應是外資法人賣出權值股，然中小型股卻有零星火力，如IC設計、封測、觸控面板、半導體導線架、散熱、PCB、LED等等；傳產股則以航空股較為抗跌，可見市場人氣並未退散。(倫元投顧提供)

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