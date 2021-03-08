美國參議院通過新一輪龐大的激勵法案，導致債券市場再度遭到拋售、債息再度挺升，周一美元徘徊在三個月高點附近，而在風險偏好降溫下，大宗商品主要出口國的貨幣回落。

周一盤中，美元指數上漲0.17%，報92.073，接近上周五創下的三個月高點92.201。

美元兌英鎊守在近一個月高點附近，報1.3819美元兌一英鎊。

美元兌歐元站上3個月新高，報1.1904美元兌一歐元。

美元兌日圓持穩在108.39，上周五一度觸及9個月新高（108.645日圓）。

人民幣匯率跌至兩個多月新低，美元與美國債息的彈升，促使投資人重新評估人民幣的預測，此前市場普遍預期今年結束前人民幣將走強。

澳元上漲0.2%，報0.7696美元，但失守盤中高點0.77230美元。紐元兌美元跌約0.1%，稍早前上漲0.4%，報0.719美元。

上周六參議院以50對49票通過1.9兆美元新冠紓困方案，而前一日美國意外強勁的就業報告才將美元推升至2020年11月以來的最高價。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示，美元受到追捧，由於美國是全球最倚重服務業的經濟體，一旦重啟經濟的題材全面噴發，將為美元帶來進一步提振。

美國的服務業占GDP比重最大，且全國高達7成人口從事服務業。

雖然聯準會等央行都保證貨幣政策將保持寬鬆，但市場對通膨升高的擔憂仍然推升公債殖利率。

周一亞洲交易時間，美國10年期指標公債殖利率仍徘徊在一年高點附近，債市的拋售波及其他風險資產，美國那斯達克指數期貨下挫約1%，歐股指數期貨漲幅收斂。

(時報資訊)