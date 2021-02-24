IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2020年第四季獲利超乎市場預期，美系外資出具最新報告，看好欣興具備穩定的營收及獲利成長潛能，維持「買進」評等、目標價150元不變。惟鑑於火災引發的營運執行風險隱憂，將欣興自「強力買進股」名單中刪除。

欣興股價昨（23）日放量勁揚、一度站回百元關，終場上漲4.4％、收於99.6元。今（24）日開高後再度上漲3.92％至103.5元，早盤於盤上震盪、截至10點半維持近2％漲幅。三大法人本周迄今買超達2萬4208張，其中昨日買超達1萬5569張。

美系外資指出，欣興去年第四季營益率低於市場預期、毛利率優於預期，主要由於ABF載板定價環境及產品組合轉佳，但山鶯廠火災相關一次性成本較高。不過，受惠業外投資相關收益挹注，使每股盈餘遠優於市場預期。

而欣興亦宣布追加今年資本支出預算約96.52億元、明年長交期設備採購訂單預算約96.03億元，美系外資認為，追加的額外資本支出將於發生火災的山鶯廠S1廠房設備重建及投資，並預期部分投資將與先進封裝設備相關。

不過，考量IC載板相關設備交期目前已超過半年，且新設備產線亦需半年認證時間，美系外資預期欣興山鶯廠S1廠房今年無法恢復量產，預期要到2022年下半年才會開始帶來營收貢獻。

美系外資認為，由於近期ABF載板定價趨勢強勁，且2021年新款iPhone系列的天線封裝（AiP）相關業務推動市場潛在需求成長，欣興可望因此受惠，預計今明2年營收可望分別成長7.9％、11.4％，毛利率可望分別提升5.2個、2.2個百分點。

美系外資指出，欣興擁有紮實的客戶組合及技術能力，鑑於公司在ABF和BT載板市場的強勢地位，擁有穩定的營收及獲利成長潛能，將欣興今明2年獲利預期分別調升0.3％、0.5％，維持「買進」評等、目標價150元不變。

美系外資認為，雖然欣興近期因BT載板工廠大火產生營運風險，但在ABF載板需求上升趨勢支持下，看好2020～2022年獲利年複合成長率（CAGR）可達到65％目標。惟鑑於過去半年內發生3次火災，考量營運執行風險隱憂，將欣興自「強力買進股」名單中刪除。

美系外資強調，儘管欣興過去半年發生的火災不影響整體營收上升趨勢、亦不影響整體產業供需態勢，但近期股價表現不佳，顯示投資人擔憂公司營運、導致更高的風險溢價，並認為南電營運及執行狀況相對穩定，轉而將南電納入「強力買進股」名單中。

(時報資訊)