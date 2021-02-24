宅經濟及居家辦公需求強勁，且公司跨足醫療領域逐步發酵，英濟(3294)業績自去年下半年重回獲利軌道，2020年獲利優於2019年，今年1月合併營收4.83億元，年成長90.35%，隨著各產品出貨恢復正常，英濟表示，今年營收及獲利可望優於去年。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，看好全球高齡社會來臨，長期照顧需求催生多樣化智慧醫材產品，英濟近幾年亦跨入生醫材製造與設計領域，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨。

目前英濟醫療產品除與美國策略夥伴共同開發的女性體內置入排卵追蹤裝置已開始出貨；適用於醫療院所與長照機構一對多單位、可追蹤、管理、分配不同人於不同時段的服藥需求的智能化給藥管理裝置亦已通過客戶驗證認可，準備進入小量產出貨階段；此外，英濟日前也協助美國哈佛大學新創團隊完成的「行動手術平台」的整機產品設計，該產品為攜帶式充氣潔淨手術室，協助醫護把握急症搶救黃金時間；去年英濟生醫材相關營收累計已達千萬元，有望成為既有消費性電子產品外的新獲利來源與營運支柱。

在海外廠區部分，英濟墨西哥廠亦已於去年第2季達成單月獲利，新設馬來西亞、嘉義民雄新廠也陸續進入量產貢獻營收，區域布局效益可望顯現。

英濟去年第1季業績受全球新冠肺炎疫情影響陷入谷底，不過宅經濟及遠距生活發威，且疫情趨緩後廠區運作恢復正常，英濟業績自第2季回穩，並於下半年展現強勁成長力道，累計2020年合併營收50.93億元，初估2020年獲利可望優於2019年。

由於客戶拉貨力道依舊強勁，英濟1月合併營收為4.83億元，年成長90.35%，英濟表示，今年營運可望優於去年。

(時報資訊)