因美國南方各州的酷寒氣候導致煉廠關閉，進而削弱用油需求，美國上周原油庫存意外增加，受此影響，周三國際油價走跌。

目前美國期油下跌0.94%，報每桶61.09美元。布蘭特期油跌0.6%，報每桶64.98美元，回吐周二隔夜市場的上漲0.13美元。

稍早前美國石油協會（API）公布上周（截至2月19日）原油庫存增加100萬桶，為約4.69億桶，市場預期為減少520萬桶。

受酷寒天氣與停水斷電影響，德州煉油廠營運與進口均受到阻礙，休士頓的輸油管道也已關閉數日。

API在報告中指出，奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存，在上周增加280萬桶。上周汽油庫存增加6.6萬桶，市場預期為減少310萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少450萬桶，超出市場預期的減少370萬桶。

此外，上周美國煉廠煉油量減少220萬桶/日，美國原油進口量減少52.1萬桶/日。

投資人正在觀望美國能源情報署（EIA）於周三晚些時候公布的數據，是否證實美國上周原油庫存增加。

在消息面方面，稍早前高盛將2021年全年布蘭特原油平均價格預測從每桶61美元調升至69美元，並將2022年布蘭特原油均價預測從65美元上修為每桶70美元。

高盛並將2021年4個季度的布蘭特原油均價預測分別從每桶55、60、65與65美元，調升為每桶60、70、75與70美元。

高盛表示：「我們預期經合組織（OECD）的原油庫存將在夏季之前恢復正常，因為石油輸出國組織與其盟友OPEC+供油增加的速度，將落後我們優於普遍預期的需求復甦預測」。

(時報資訊)