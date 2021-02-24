科睿唯安（Clarivate Analytics）發表2021年德溫特全球百大創新機構報告，鴻海(2317)成為台灣唯一連4年入選的私人企業。鴻海表示，集團致力提升專利品質、邁向F3.0轉型升級之路，此次獲獎顯示從「勞力密集」轉型「腦力密集」的推動方針獲得外界肯定。

科睿唯安台灣總經理范永銀表示，創新著眼於未來，而塑造未來需要長久持續的驅動力與動能，鴻海在創新能量及影響力方面一直維持優異表現，近年積極強化國際市場布局，使鴻海4度蟬聯全球百大創新機構。

鴻海董事長辦公室智權組主任林忠億表示，集團成立40餘年來努力累積成果，針對無形智財的投入及不斷優化改進，是鴻海能提供國際一流客戶服務的競爭力核心，感謝科睿唯安連續多年對鴻海在專利布局的肯定。

展望後市，鴻海除持續推動創新企業文化外，為讓集團研發成果發揮更大影響力，亦開始對智財管理布局策略做出轉型，目的即為了厚植集團的研發能量、提升智財品質。

為發揮整合綜效、減少重覆研發、活化智財資產、深化新技術布局，鴻海去年開始透過董事長辦公室智權組，協調各事業群與關聯子公司的智財管理單位，並針對最新產業情勢與集團發展方針，研擬與實施包括新智財獎勵機制等多種新措施。

除了在原有技術領域維持研發創新能量，鴻海近年更聚焦電動車、數位健康、機器人及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3加3新興產業及技術領域。專注於未來3～7年前瞻技術研發的鴻海研究院，則扮演新技術專利培育搖籃，提供集團更具競爭力的創新能量。

林忠億指出，專利的本質是用來分享解決問題的方法，透過制度保障發明人權益。對於好的專利應該要取得授權、把產品做到最好，然後再去解決新問題，創造出更好的專利、再授權給別人使用，讓世界更進步。將有用的發明視為資產保護，目的還是為了分享。

鴻海表示，集團目前手握4萬餘件全球專利，但不安逸於過去榮譽，每年仍提出3千餘件專利提案。身為全球化經營集團，面對多變的國際情勢，深知只有累積自身研發實力、扎根創新，才能進一步提高股東報酬率，穩定發展基業長青。

(時報資訊)