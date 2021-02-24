2020年台灣ETF 受益人數首度突破百萬人次，創下史上新高紀錄，達成ETF市場發展里程碑。2021年共有56檔ETF報獎角逐7座「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」 ETF獎項，在ETF獎項中呈現復華、元大、富邦三強鼎立，而元大投信是ETF獎項最大贏家。

經過「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」評審團熱烈討論，共選出6檔獲獎ETF，創新類債券ETF則因未見亮點，決議今年從缺。評審團表示，元大投信一舉包辦國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類指數股票型基金3項大獎，當中奪下國內原型類指數股票型基金大獎的「元大台灣卓越50證券投資信託基金」已是第3度獲獎，為累積獲獎數最多的ETF。至於國泰投信、群益投信以及富邦投信則各抱回1獎。

Smart智富月刊社長林正峰表示，全球歷經2020年新冠肺炎疫情的衝擊，2021年經濟踏入復甦初期階段，但同時間資產價格亦高居不下，在這樣機會與風險並存的環境中，如何能夠慧眼挑選潛力標的，考驗基金操盤人的功力。為肯定得獎並祝賀得獎投信公司之優異表現，2021年「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮將於3月11日舉辦期許各投信公司秉持初衷、持續努力，為投資人創造更優異的績效，成為資產管理界的標竿。

(工商 )