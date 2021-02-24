港傳擬調高股票印花稅 恆生指數一度嚇趴600點 13:142021/02/24 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港傳擬調高股票印花稅，恆生指數一度嚇趴600點。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據香港《經濟日報》報導，香港特區政府財政司司長陳茂波在財政預算案中公佈，香港政府為了增加收入，計畫將提高股票印花稅至0.13％，此前為0.1％。 此報導引發港股市場恆生指數24日上午一度暴跌超過600點，港交所股價一度跌逾7％。 不過經查詢香港《經濟日報》官網發現，其疑似撤下有關股票交易稅的報導。但仍舊保留一篇與消息相關的行情報導，即「市傳將調高股票印花稅 港交所曾跌逾7％」。 櫃買已有13檔ETN掛牌 將持續推出多元ETN 健保部分負擔 擬小幅調升 (旺報 ) #報導 #印花稅 #調高 #恆生指數 #600 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13檔傳產股 補漲行情可期 04:102021/02/24 財經要聞 操盤心法－高檔震盪緩和乖離，低基期股補漲 04:102021/02/24 證券．權證 資金寬鬆行情短情內不易扭轉 有利美股續攻 12:352021/02/24 財經 英國才宣布解禁計畫 出遊預訂數暴增 08:302021/02/24 國際 鄭爽棄養用拖延戰術被法官打臉 最快2小孩3月底回國 10:162021/02/24 娛樂 陸鋼品出口退稅傳4月起下調 04:102021/02/24 財經要聞 《美股掃瞄》不同調 道瓊連3紅、那指續黑 08:522021/02/24 財經 聯發科併九暘 告吹 04:102021/02/24 財經要聞 新興亞股 印度台越最吸金 04:102021/02/24 投資理財 受台積電拖累 台股早盤大跌一度逾百點 09:262021/02/24 財經 《基金》主動型靈活選股 欽點5台股基金 09:262021/02/24 財經 兩岸熱門新聞 陸向COVAX提供1000萬劑疫苗 國台辦：惠及台灣 - 兩岸 蔡政府藉邱太三對陸釋善意？國台辦：換湯不換藥 - 兩岸 邱太三不清楚台獨定義 國台辦：民進黨當局勾連外部勢力進行謀獨挑釁 - 兩岸 13省級一把手近年齡線 異動見端倪 - 焦點新聞 - 旺報 與印博弈 中方3戰線取得成果 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。