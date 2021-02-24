據香港《經濟日報》報導，香港特區政府財政司司長陳茂波在財政預算案中公佈，香港政府為了增加收入，計畫將提高股票印花稅至0.13％，此前為0.1％。

此報導引發港股市場恆生指數24日上午一度暴跌超過600點，港交所股價一度跌逾7％。

不過經查詢香港《經濟日報》官網發現，其疑似撤下有關股票交易稅的報導。但仍舊保留一篇與消息相關的行情報導，即「市傳將調高股票印花稅 港交所曾跌逾7％」。

(旺報 )