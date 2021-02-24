隨著新冠肺炎疫苗在全球推行，讓投資人對社交活動在未來數月重返常態更具信心，消費者信心有望因疫苗利多而逐步改善，多數民眾將可恢復以往的消費能力，法人建議投資人可用消費相關基金超前部署。

景順投信指出，目前全球73國家已施打超過1.38億劑疫苗，每日約施打485萬劑，而一國人口接種率約達70％至85％即有機會恢復正常生活。其中美國最新的接種率是平均每日施打150萬劑，總統拜登正嘗試加速推廣速度，自他上任以來，送達美國的疫苗數量增加28％；而英國首相強生也在2021年2月20日訂下所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑疫苗的目標。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，受疫情影響，民眾消費活動從線下轉進線上，景順環球消費趨勢基金掌握這波龐大線上消費商機，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，包括電子商務、電玩遊戲與串流媒體等，相關主題約佔投資組合的70％，不過隨著經濟的重新開啟和消費者開始走出家門甚至恢復旅遊，人們將回到「正常的」生活方式當中，投資組合約30％專注於更加傳統的消費及體驗領域，像是觀光、飯店渡與假村、餐廳及博弈等，以掌握疫苗帶動的復甦情勢。

Ido Cohen表示，新冠肺炎高感染率導致政府實施強制性封鎖或人們自我隔離，而疫苗接種又支持經濟重新開啟和恢復正常，所以預期全球經濟將繼續有所起伏並持續波動，但考慮到美國聯準會和央行的大規模刺激方案推動資金湧入風險資產以尋求財務報酬，仍看好股市的普遍表現。

景順投信指出，截至2021年1月底，景順環球消費趨勢基金績效在過去1、2、3、5及10年皆排名同型基金第一，績效表現優異，今年再獲2020年第五屆《指標》台灣年度基金大獎產業股票消費品類別「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳殊榮，驗證投資研究團隊的眼光與實力值得肯定。

(工商 )