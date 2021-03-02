疫苗、經濟復甦利多！道瓊大漲603點 06:052021/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擺脫通膨憂慮＋振興案樂觀氣氛！美股今天大幅收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，迷漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股今天大幅收高。 道瓊工業指數強力漲升603.14點或1.95%，以31535.51點作收。 標準普爾指數攀高90.67點或2.38%，收在3901.82點。 科技股那斯達克指數大漲396.48點或3.01%，收13588.83點。（譯者：張佑之）1100302 美股不敵通膨憂慮 羅瑋：金融市場震盪恐加劇 美股周一強彈 早盤道瓊大漲逾600點 那指漲逾250點 (中央社) #指數 #美股 #道瓊 #那斯達克 #譯者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假賞櫻夯爆 南投多處櫻花景點人擠人 17:142021/02/28 生活 疫苗要來了！漲多類股休息 解封後台股新結構 19:002021/02/28 財經 台股元宵軟腳 達人布局成長股 04:102021/02/28 產業特刊 憂通貨膨脹＋多空參雜 美股續跌 道瓊重挫469點 06:082021/02/27 國際 盧正穎專欄－修正無礙長多 科技股蓄勢反攻 04:102021/02/28 財經要聞 5G助攻業績 集團產能撐腰 亞信天鈺 後市可期 04:102021/02/28 產業特刊 營運轉機成長 客戶開模擴增 普誠安力 業績起飛 04:102021/02/28 產業特刊 腸胃不好又要高纖怎麼吃？ １０種食物都是潤腸高手 13:332021/03/01 健康 16檔強棒 富貴險中求 04:102021/02/28 財經要聞 生技及科技趨勢不變 法人：價值股也有補漲行情 04:102021/02/28 財經要聞 美經濟看旺 小型股奏凱歌 04:102021/03/01 全球財經 國際熱門新聞 嬌生疫苗一劑免疫 它的特別之處在哪 - 國際 紐時：邊境流血衝突引發印度神秘大停電 陸疑耍狠暗電 - 國際 怕川普捲土重來 美盟友兩面押寶 - 國際大事 - 中國時報 世衛警告 全球僅10％人有新冠抗體 - 國際大事 - 中國時報 全球病例7週來首見增幅擴大 世衛籲防疫勿放鬆 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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