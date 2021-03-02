市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，迷漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股今天大幅收高。

道瓊工業指數強力漲升603.14點或1.95%，以31535.51點作收。

標準普爾指數攀高90.67點或2.38%，收在3901.82點。

科技股那斯達克指數大漲396.48點或3.01%，收13588.83點。（譯者：張佑之）1100302

(中央社)