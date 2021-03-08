聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在《華爾街日報》論壇上重申央行的政策立場，即在美國經濟實現央行所認定之「最大就業」與通膨目標之前，不會調整當前政策，此番發言是為了平息市場對於通膨升溫與利率走高的擔憂，但投資人並不領情，上周四美股再度大跌。短期內，美國的通膨變化、美國債息波動，以及聯準會的政策立場，仍將是全球市場密切關注的焦點，而以目前種種跡象來看，聯準會應能繼續堅守其保持耐心、持續營造寬鬆環境的承諾。

隨著美國擴大接種新冠肺炎疫苖，以及疫情逐漸降溫，投資人懷疑一旦經濟加速復甦，進而帶動通膨升溫時，聯準會還能否堅守其維持當前超寬鬆貨幣政策不變的立場。

投資人擔心聯準會可能收緊政策以抑制通膨，而升息帶動利率走高的預期造成固定收益的債券遭到拋售與殖利率急升，這使得估值已高的股市吸引力大減，導致美股在過去一周陷入劇烈震盪與輪動，尤其是仰賴低廉借貸成本、在疫情期間大漲的科技股屢屢遭到拋售。

鮑爾掛保證：維持支持性政策 立場不變

聯準會主席鮑爾上周四在《華爾街日報》論壇上表示，隨著疫苗接種普及與政府持續注資，確實有充分理由認為美國在實現聯準會的「最大就業」（ maximum employment）與2%長期通膨目標上，很快將取得更多進展。

但他也強調，美國要達到所謂的「最大就業」仍有一段很長的路要走，「我們希望勞動力市場符合我們對最大就業的看法，不僅是失業率降至低點，也包括少數族裔等往往被排除於第一階段經濟復甦之外的人們，也能迎來薪資上漲與工作增長。」

鮑爾重申聯準會將維持近零利率與每月購債規模不變的承諾，他並表示，即使物價如預期在今年春季跳漲，聯準會仍將「保持耐心」，不會改變支持性的貨幣政策，直到復甦之路已經走得非常遙遠。

他坦承有注意到債息明顯升高，但不認為這是「失序」的波動，也不會將長期利率推升到足以迫使聯準會祭出更強力干預手段以壓低利率的程度，例如擴大每月1200億美元的購債規模。

此番發言令部分投資人大感失望，他們原本預期聯準會可能進行「扭轉操作」（Operation Twist），即出售短期公債、加碼買進較長期債券，以降低長期利率。

鮑爾表明不會立即採取行動抑制通膨和債息升高，這個「不夠鴿派」的說法，令市場預期美國長債殖利率將進一步上揚，上周四10年期公債殖利率勁揚7.7個基點，升至1.547%，漲破了料將對股市造成壓力的1.5%大關。華爾街股市應聲重挫，標普500指數與道瓊指數均跌逾1%。那斯達克指數重挫2.1%，今年以來的漲幅全數回吐，且與2月12日創下的歷史收盤高點相比已跌近10%，意味著正瀕臨修正。

上周五因關鍵的非農就業報告意外強勁，提振了對經濟加速復甦的樂觀情緒，以及美國債息的彈升力道放緩，使美股在劇烈震盪後大幅收高，道瓊指數大漲572.16點或1.85%，標普500指數收漲1.95%。那斯達克指數亦反彈1.55%，收在12,920.15點，與2月創下的歷史高點相比，跌幅縮小至約8%。

上周標普500指數收漲0.8%，道瓊指數周線上漲1.8%。那斯達克指周線下挫2.1%，為連續第3周收黑。

美國政府最新公布的數據顯示2月非農就業增加37.9萬個，遠超出市場預期的增加18.2萬個，雖進一步提振就業與經濟復甦的樂觀氣氛，但也進一步增強對通膨升溫的預期，上周五美國債市再度遭到拋售，10年期指標公債殖利率盤中一度站上1.626%，刷新逾一年來高點，但隨後回落至1.55%，帶動美股反攻。(2-1)

(時報資訊)