大陸地方兩會陸續召開，國常會表示做好兩會意見建議收集工作，中央一號文件出台，解決三農問題，兩會行情逐漸升溫，人行公佈LPR利率如預期維持不變，且春節資金需求高峰過後，流動性正持續改善，外資買超有加速跡象，A股輪動健康，大幅拉回風低，目前經濟復甦進程加速，有利透過大陸平衡型基金參與金牛年陸股行情。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁指出，春節過後人行淨回籠資金不必過度解讀，今年受就地過年、電子支付等因素影響，春節前居民取現需求低於往年，而新增地方政府債券也並未提前發行，因此節前央行主要通過7天、14天逆回購解決市場流動性缺口，節後自然到期。隨節後居民部門取現資金回流銀行體系，流動性會相應增加。在經濟復甦背景下，中長期流動性投放仍謹慎。

黃昱仁表示，資本市場預計穩中向好，增量資金有望不斷入市，居民理財資金的配置需求仍然較大，大陸本地新基金募集資金火熱，表明投資行為火熱，資本市場熱絡，滬深300指數2021年以來已上漲10.9％，因疫情導致的貨幣超發帶動市場估值提升，今年貨幣邊際收緊下，需要盈利增速消化估值，在降低收益預期的同時，應更加注重結構性表現，國產替代、自主創新、消費升級等趨勢下各子行業表現可持續關注。

(工商 )