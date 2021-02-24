台股下殺重挫230點，但新台幣升勢不變，盤中再衝至27.831元的逾23年半新高，尾盤央行擴大調節力道，直接打到豬羊變色由升轉貶，終場收在28.306元1美元，貶值0.4分，台北及元太外匯經紀公司合計成交量20.6億美元，為近一個半月單日最大量。

外匯交易員指出，主要亞股綠油油，台股也殺聲隆隆，指數重跌至16,200點邊緣，但新台幣還是升升不息，主要因外資雖擴大賣超台股新台幣239億元，但並未匯出資金，反而是賣匯多於買匯，且央行延續前一個交易日上調新台幣盤中防線，直接再升破27.85元價位，激發月底出口商恐慌拋匯紛紛搶著出籠，央行尾盤只好拉大作價幅度，讓新台幣與台股同收跌。

外匯交易員認為，雖然新台幣盤中匯價連二個交易日衝高，但尾盤28.3元防線還繼續守，預料央行因應出口商月底作帳需求，可能偏向待下周進入3月後再啟動，不排除收盤價逐步上調至28元大關。

(工商 )