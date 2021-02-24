2021台北國際自行車展及台北國際體育用品展預計延後半年實體開展，外貿協會24日宣佈3月線上展如期於3月3日起登場為期一個月；貿協秘書長林芳苗強調，整體自行車產業去年成長1.5％，電動自行車在後疫情時期需求暢旺年增18％，成自行車產業最大成長動能，今年先登場的線上展即吸引317家國內外廠商參展，其中國外廠商更達24％，首度參展者更占一半以上。

貿協指出，此次兩個線上展吸引包含美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、喬山（JOHNSON）及首度參展的Gogoro等國際知名品牌大廠展出，其中國外廠商占比24％，與過往實體展國外廠商約30％差不了多少，且首度參展數過半，可見線上展是吸引全球新廠商最快速平台。

林芳苗中指出，去年臺灣電動自行車出口持續成長，其出口量達76萬台，出口值為9.87億美元，分別較2019年成長18％和14％，單輛平均單價達1,298美元，是推升自行車產業成長的一大動能；其中電動自行車出口值與整車出口值（10.98億美元）並駕齊驅。

此外，在體育用品產業方面，全球居家健身市場受封城、健身房關閉等因素影響，促使消費者積極尋找居家替代方案，刺激健身器材等相關業績大幅成長。以2020年台灣體育用品產業總出口額為24億美元，較2019年成長逾13％，其中健身器材占比達六成，年增長率排名首位成長高達30％，而前三大出口國分別為美國（57.07％）、中國（6.43％）與日本（5.64％）。

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