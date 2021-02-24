大宇資訊24日宣布，旗下負責華語遊戲配樂的音樂音效課，升格為「巢穴音樂」工作室，並將服務對象擴及全球、集團以外。

巢穴音樂工作室有3位核心主創人員，包括金牌音樂人曾志豪、吳欣叡，及專攻遊戲音效設計製作的甯承信。三人表示，遊戲、電影的聲音創作，與普通音樂創作理念有很大區別，核心價值不是為了凸顯音樂或音效，而是為了襯托。要盡可能通過聲音，讓氣氛、玩法、情節更加突出遊戲、電影。

巢穴音樂工作室前身大宇音樂音效課，1997年成軍，吳欣叡與曾志豪20多年來為大宇旗下超過25部遊戲創作逾千首配樂，包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《明星志願》、《大富翁》等，涵蓋古風、現代流行、交響、電音等風格，多次獲得電腦玩家遊戲金像獎最佳遊戲音樂等獎項。此外，曾志豪為國片《海角七號》譜寫〈國境之南〉，斬獲第45屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎項。音效設計師甯承信2012年加入大宇，為《軒轅劍柒》、《仙劍奇俠傳六》等十多款遊戲製作高品質遊戲音效。

工作室取名巢穴，曾志豪說，是因為傳說大宇辦公室的深處有三個神祕洞穴，有三個人一待就是好幾天。洞穴裡面還時常傳來各種怪物的聲音和音樂聲，就像怪獸的巢穴。

(工商 )