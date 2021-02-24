根據日本東京證交所公告，台灣人工智慧新創沛星互動科技（Appier）將於3月30日在日本東京證交所掛牌，而根據其公開說明書指出，沛星互動科技每股達1,400日圓（約為新台幣370元）。

Appier近年來一直被各界點名為台灣的「獨角獸」企業，外界對於其上市計畫相當好奇，但Appier從未鬆口。對於3/30將在東京上市的計畫，Appier僅表示，感謝媒體詢問，然而根據法律規範，目前無法透露更多訊息，但會在合適的時候分享進一步的消息。

Appier目前的股東為三位創辦人，法人股東則是軟銀以及紅衫資本。不過根據Appier公布的財報，目前仍處於虧損狀態，2020年全年營收為89.7億日圓（約新台幣23.71億元），稅前虧損15.5億日圓（約新台幣4.1億元）。

根據Appier提交的說明書表示，上市是為獲得資金，並發展海外業務，同時招攬更多優秀人才。以目前Appier營運來看，日本市場占營收最多， Appier目前已發行約9,987萬股，此次預計將釋出18.2％股權，若以每股1,400日圓計算，估計Appier市值約1,398億日圓（約新台幣366億元），已達到獨角獸門檻，這次預計募資約為新台幣66.6億元。

(工商 )