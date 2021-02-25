近期國內ETF市場交易熱絡，證交所統計，今年以來上市ETF日均值約135億元，其中，2月初新掛牌的中信中國高股息ETF（00882），上市以來9個交易日，累計成交值達52億元，在60多檔股票原型ETF中排名第三。

另外，由於該檔ETF整體規模已達70多億元，依設定只要規模突破50億元，基金經理費就可由年費率0.5％降為0.45％，如此一來，讓投資人持有成本更低。

中信中國高股息ETF以追蹤「恒生中國高股息率指數」績效表現為目標，主要投資香港交易所掛牌且具高股息特質的中國企業。入選的50檔成分股須通過市值、流動性篩選，還要有連續3年度的現金股息配息記錄，過去1年的股價波動率也不能太高。

此外，該指數排除涉及博彩及煙草業務的證券，並將個股權重上限設為10％，而且每年6月會重新檢視調整成分股。

隨著全球疫苗施打、拜登政府推出1.9兆美元刺激方案，市場對通膨的預期上揚，10年期美國公債殖利率也升破1.3％，短期內各國股市多於高檔震盪。

中國信託投信表示，高殖利率的個股通常抗震力較佳，2016年、2018年陸股遭遇熊市，上證指數分別下跌10.5％、22.7％，但同樣追蹤陸企為主的恒生中國高股息率指數僅跌1.8％與8.5％。

觀察過去8年來，恒生中國高股息率指數的股利率介於4～7％，高於其他陸股指數，而且和高收益債券或新興市場債券約4～5％的殖利率相比甚至更吸睛。中信中國高股息ETF受益人數由上市時的2萬多人倍增至4萬多人，顯示對高收益產品的需求強烈。

然而證交所提醒，該檔ETF連結海外股票，故除了市場風險、流動性風險等，也應注意國內外交易時間差異以及匯率波動的影響，建議多方蒐集完整資訊並謹慎評估再投資。

(工商 )