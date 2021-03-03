統計近一周整體固定收益ETF獲淨流入21.6億美元，其中主要流入美國固定收益ETF有34.6億美元，全球固定收益型ETF也小幅淨流入0.3億美元，新興市場、歐洲及新興市場當地貨幣固定收益ETF各淨流出6.9億、5.5億及2.6億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債近一周獲淨流入35.3億，高收益債淨流出3.3億元。富蘭克林證券投顧分析，這波債券利率彈升，背後反映的是對於全球疫苗施打、疫情紓解、財政刺激方案的期待、經濟復甦和商品價格上漲趨勢，並非全球央行緊縮貨幣政策或是流動性不足所導致，而聯準會等全球央行也釋出將維持低利寬鬆的政策方向，近期風險性資產調整應視為漲高後的技術面修正，並非基本面多頭格局的轉向，建議冷靜面對市場起伏，無須因為短期震盪而貿然進出錯失長線行情。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，其中伊斯蘭債的特色是低波動、低相關，儘管最近幾年表現突出，但被投資人納入的配置比重仍不足，還有成長空間。全球其他主要資產多因資金行情，產生許多的擁擠交易，策略避開擁擠市場，並保持風險意識，找尋尚未被市場注意到的機會。

(工商 )