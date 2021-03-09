協防新台幣匯率行動開始。金管會9日宣布，外幣保單不計入國外投資限額，由現行上限35％拉高到40％，同時將投資外幣計價伊斯蘭固定收益證券的投資，亦排除不計入國外投資限額，此次修正將增加新台幣6,900億元額度。

但由於仍要修正與預告保險業辦理國外投資管理辦法，預告期間將達60天，且要討論相關配套措施，因此最快年中，最慢下半年上路。

由於外幣保單銷售額度將大增，保險局也新增兩大配套措施，一是要說明匯率風險，即壽險業銷售外幣保單時，要提供匯率風險說明書，要提供保單計價幣別最近10年內最高、平均及最低三種匯率的情勢，且要用視覺化方式舉例說明保險給付折合新台幣計算金額、簽訂契約時收取的保險費折合新台幣計算的金額，以及兩者之差額。

其次是壽險公司及保經代的業務員，在取得外幣傳統型保單資格登錄後，要求每年至少參加所屬公司舉辦的1小時匯率風險在職教育訓練課程，若沒有參加此課程，則隔一年將不得銷售外幣保單。

(工商 )