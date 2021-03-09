布蘭特原油價格盤中一度漲破70美元，創2020年1月以來新高，主要受惠於OPEC+出乎市場預期，決定4月不增產，沙烏地阿拉伯額外的自願性減產亦將持續，顯見OPEC+拉抬國際油價的決心，加以沙烏地阿拉伯的原油設施遭到葉門武裝份子大規模攻擊，使得市場擔憂原油供給將受到拖累，進一步支撐整體油價表現。

原油價格連續數日大漲後，高盛再次調高全年原油價格預估，將今年第二季與第三季的油價分別上調5美元至75美元與80美元，主要在於OPEC+的保守需求預估，使得該組織傾向延後增產，並推測其正奉行著緊縮性原油市場戰略，有利於全球油價表現。

瑞銀（UBS）則是基於疫苗施打進展加速，有助於需求回升，預期4月原油庫存將進一步走低，下半年油價可望在75美元。

街口投信分析，受到石油輸出國組織及OPEC+延長減產協議所激勵，國際油價正向強勢，提醒投資人伺機布局。

(工商 )