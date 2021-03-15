美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週日為最近頒布的Covid紓困計劃辯護，她稱對經濟的好處遠遠超過了人們對政府支出激增可能導致通貨膨脹的擔憂。

葉倫在週日接受ABC《This Week》節目採訪時表示，美國出現通膨的風險依然很低，部分商品價格走高只是短暫現象，而即便整體通膨抬頭，美國也有足夠的工具加以應對。

她表示：「會有通膨風險麼？我認為會有很小的風險，但同時也認為這是可控的。我並不認為這是重大風險，如果通膨出現，我們當然會進行監控，但也有工具加以應對。」

拜登（Joe Biden）週四簽署了一項1.9兆美元的救助計劃，成為法律。包括前財政部長拉里·桑默斯（Larry Summers）在內的一些經濟學家對這一措施可能導致未來幾個月內油價上漲表示擔憂。

葉倫表示：「我們面臨的最大風險是長期失業造成的勞動力短缺，失業、無法找到工作的人他們的福祉可能會對產生永久性影響，我認為這是最大的風險。」

(中時新聞網)