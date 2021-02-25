德州環境品質委員會發言人今天表示，德州目前仍有超過200個郡、超過130萬人的供水受影響。然而，受影響人數近日來已經大幅下滑。

路透社報導，相較之下，這個數字和昨天的340萬人和21日的900萬人相比，已經大幅下滑。

德州上週致命冬季暴風雪導致大規模電力中斷，造成至少24人喪生，一度有超過400萬戶停電。

德州環境品質委員會（Texas Commission on Environmental Quality，TCEQ）發言人表示，截至今天傍晚為止，33個公共供水系統停擺，影響德州超過2萬689人，並表示有204個郡通報公共供水系統有問題。

發言人表示，約853個公共供水系統發布飲水煮沸通知，建議民眾將水煮沸之後才飲用，超過133萬3134人受影響。之前1176個公共供水系統發布的飲水煮沸通知已撤銷。

德州環境品質委員會執行長貝克（Toby Baker）今天告訴路透社，目前的危機結束後，德州環境品質委員會將檢討這次的經驗，以防止未來類似的情況再度發生。

(中央社)