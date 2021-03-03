全球一片大鬧晶片荒情況下，預計將益發嚴重。韓國三星電子等國際晶片製造商在美國德州廠房，前不久才剛遭極地氣候冰風暴無情摧殘，因此當時也被迫停產。雖然目前已陸續重新開工，但產線得重新經過精密調整與徹底清潔，故還需要幾周時間才能全面恢復產能。預估下游客戶可能會在接下來幾個月期間，發生因晶片供給面嚴重不足，生產作業也著大受影響情況。

全球晶片供給數量，已經因為新冠疫情而變得洛陽紙貴，再加上這次德州國際半導體大廠產線，一度因天氣問題導致供電系統故障被迫暫停。筆記型電腦等電子產品，將面臨因為缺料而無法正常產出，至於汽車晶片原本就短缺問題，更無法在短時間內解決。

德州奧斯汀製造業協會（Austin Regional Manufacturers Association）表示，這些當地國際晶片製造大廠，現在電力，水力與天然氣都陸續到位可供使用，但廠房不是說運作就運作，因為需要時間來校對產線與徹底清掃。乍聽之下好像沒什麼，但整個過程曠日費時與花費不小。

三星電子2日曾表示，因正在檢測與重新配置設備，可能還需要更多時間才能恢復至正常水準。

路透社指出，這些德州半導體工廠目前停產作業，五個月後就會對汽車製造產生漣漪影響，因為五個月差不多就是製造車用晶片所需時間。

調研單位VLSIresearch補充，其實現在就已經有影響了。因為現在市場到處都是晶片荒，故影響是立即性的。因為晶片庫存量真的很少，下游客戶現在都是需晶片恐急狀況，目前是一個月產能會受到波及。

三星電子目前也是電動車大廠特斯拉，上游車用晶片供應商。之前，特斯拉表示，位於美國加州車廠曾在上周閉廠休息過兩天，但未進一步說明詳細原由。

(時報資訊)